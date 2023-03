"Le match face à Bruges va coûter les Champions Playoffs au Standard"

Le Standard a perdu de précieux points face au Club Bruges dans la course au top 4 ce dimanche. Une rencontre où les Rouches ont montré de belles choses et peuvent sans doute nourrir quelques regrets. C’est en tout cas l’avis dont Benjamin Deceuninck a fait part dans l’Instalive de La Tribune.

"Le Standard a désormais quatre points de retard sur le FC Bruges, trois sur Gand et il n’y a plus que cinq matches. Les quatre points ça pourrait être possible mais le fait qu’il y ait deux équipes à trois et quatre points je pense que c’est ça qui fait que ça va être difficile. Je pense que c’est ça qui va coûter au Standard la place en PO1. Pour être tout à fait honnête, je pense qu’ils doivent s’en vouloir un petit peu par rapport au match contre Bruges parce qu’il y avait la place, ils l’ont senti à moitié, ils ont joué le coup à moitié et même dans leurs interviews en fin de match on sentait qu’ils regrettaient de ne pas avoir joué le coup complètement à fond face à un Bruges qui s’est un peu rassuré mais qui n’était pas flamboyant. Le Standard a eu le ballon, a eu des possibilités, il manquait chaque fois un petit geste dans le rectangle pour faire la différence. Ce n’était pas le rouleau compresseur brugeois dont on a l’habitude. Je pense que malheureusement le match de dimanche va coûter les Champions Playoffs au Standard."