Le match des livraisons de plats cuisinés à domicile: Luana a testé leur rapidité

Après avoir comparé les prix, Luana teste qui est le plus rapide. Pour rappel, elle a passé trois fois la même commande, aux mêmes restaurants, en même temps. Et c’est parti ! Point positif pour Take Away, c’est le seul à donner une indication précise de temps de livraison. Les deux autres sont plutôt approximatifs. Luana guette l’arrivée du livreur d'Uber Eats qui arrive 27 minutes plus tard. Deliveroo le talonne et arrive presqu'en même temps. Ce n'est qu'une dizaine de minutes plus tard, que Takeaway est enfin là. Les 3 livraisons sont arrivées en bon état et rien n’était renversé. Par ailleurs, avec Deliveroo, on a droit à des couverts sans même devoir les demander.

Temps de livraison UBER EATS 27 minutes TAKE AWAY 28 minutes DELIVEROO 40 minutes