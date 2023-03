Le match de tennis de la bataille des sexes : les motivations cachées de Bobby Riggs face à Billie Jean King

Le 20 septembre 1973, l'Astrodome de Houston est plein à craquer. Sur le coup de 20h17, les trente mille spectateurs et spectatrices retiennent leur souffle. Billie Jean King, s’apprête à servir pour gagner le prochain jeu, et par conséquent le set et le match. Son adversaire n’est pas une tenniswoman, mais bien un homme, de 25 ans son aîné. Si les deux s’affrontent, c’est pour défendre une vision du sport, et plus généralement, de la société.

Tout a commencé quelques mois plus tôt, en mars 1973. Sur le plateau d’une émission de télévision populaire américaine, le présentateur reçoit une ancienne gloire du tennis américain : Bobby Riggs. Après lui avoir fait un peu raconter son actualité, le présentateur demande à Riggs de s’exprimer sur l’évolution du tennis moderne, et notamment sur la féminisation du sport professionnel. En effet, depuis la fin des années 1960, certaines femmes se sont élevées contre le sexisme qui régnait dans le domaine du tennis, et plus généralement, dans la société, notamment sur le sujet de l'égalité salariale.

L’ancienne gloire du tennis Bobby Riggs répond avec sarcasme au présentateur de l’émission : "Je vais vous dire mon cher, pour moi, la place des femmes est à deux endroits : dans la cuisine et la chambre à coucher !" Pour lui, alors qu'il est retiré du circuit depuis 1952, il peut battre n'importe quelle star du tennis féminin en activité. La N°1 mondiale, défenseuse des droits des femmes pourrait bien relever le défi... qui ne comporte pas que des enjeux financiers. L'Heure H dévoile les coulisses d'un match historique.