Le match de Doku contre l’Autriche : feu d’artifice ou pétard mouillé ?

"Mon match ? Je ne suis pas content de mes dernières passes": ce constat, c’est Jérémy Doku lui-même qui le dresse quelques minutes seulement après la rencontre, dans son interview à chaud, à notre micro.

Lucide, mâture et honnête dans ses mots, l’ailier percutant de notre équipe nationale vient, en personne, contredire beaucoup d’observations réalisées autour de son match. Dans la plupart des médias, il obtient l’une des meilleures, si pas la meilleure note du match.

C’est vrai qu’en s’arrêtant sur la première impression, Doku est le joueur qui a donné le plus de frissons. C’est lui qui a illuminé le plus, avec Eden Hazard, les yeux des enfants présents en nombre au stade Roi Baudoin, debout au moment de saluer sa sortie du terrain. Et ça, ce n’est pas rien.

Mais en revoyant le match, on a, comme lui, un petit goût de trop peu. Aucune occasion n’a abouti au terme de ses nombreux raids entrepris.

Les chiffres ne disent d’ailleurs pas le contraire de son match paradoxal. C’est lui, sans surprise, qui a réussi le plus de dribbles : 12, sur 20 tentés. C’est énorme. Cela confirme juste que c’est un ouvre-boîte hors-norme, un décapsuleur capable de faire mal à n’importe quel défenseur. Et ce genre de joueur ne court pas les rues. Étonnant par ailleurs de constater qu’il n’a subi qu’une seule faute. Inarrêtable, sans doute, arbitre un rien trop laxiste avec les défenseurs autrichiens, un peu.

Le reste de ses statistiques amènent les bémols. S’il a réussi 2 centres sur 4 (ce qui veut dire, pour ces stats, que l’un de ses équipiers a touché le ballon sur ses centres), son compteur de "smart passes" (passes intelligentes donc) et de passes clé reste bloqué à zéro ! Il n’a réussi qu’une seule passe dans le dernier tiers du terrain, celui le plus proche du but adverse, là où il doit être décisif. C’est symptomatique et résume assez bien l’ensemble de sa prestation : il n’a pas trouvé une seule fois Romelu Lukaku durant la rencontre. Il n’a, enfin, tiré qu’une seule fois au but, hors du cadre. Il n’est pas seul responsable de ses chiffres. L’animation autour de lui pouvait être meilleure, ses partenaires plus proches de lui à la sortie de ses dribbles. Mais la marge de progression reste, individuellement et collectivement, énorme.

Ces chiffres, il le sait, il l’a dit, sont insuffisants pour les différences qu’il réalise au début de ses actions. Surtout qu’il défend très peu (un seul duel défensif disputé) et doit donc compenser par une efficacité offensive réelle. Comme l’a bien résumé Swann Borsellino sur le plateau après le match : "Doku aujourd’hui, c’est un grand chef dont on n’a pas pu goûter la cuisine."

Alors feu d’artifice ou pétard mouillé ? La vérité, comme souvent, est au milieu. Une sorte de feu d’artifice détrempé, sans doute…