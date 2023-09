Le masterdating ou quand sortir avec soi-même rend plus heureux.

Si certains se complaisent dans les sorties solo, d’autres vont plus loin en se mariant avec eux-mêmes. Depuis les années 90, la sologamie a été largement médiatisée aux Etats-Unis. Quelques héroïnes de séries TV, dont les célèbres Carrie Bradshaw de "Sex and the City" et Sue Sylvester dans "Glee", se sont auto-mariées. Un phénomène qui n’est pas réservé aux femmes. En France, Jeremstar a lui aussi décidé de se dire oui en 2017.

En mai dernier, CNN consacrait un article à ce sujet à partir du témoignage de quatre femmes qui se sont mariées avec elles-mêmes. Parmi elles, Danni Adams, une coach en image corporelle âgée de 30 ans qui s’est mariée devant une quarantaine d’invités : neuf demoiselles d’honneur, lecture de vœux, parade jusqu’à l’autel...

Après son auto-mariage, Danni Adams s'est même offert une lune de miel au Mexique. Et bien sûr, une alliance.

"Ce qui me frappe dans cette tendance, c'est que de plus en plus de personnes réalisent qu'elles doivent prendre la responsabilité de leur propre bonheur, qu'elles peuvent avoir une vie satisfaisante et pleine de sens sans être en couple", déclare le thérapeute John Amodeo.

Pour contredire les détracteurs de cette forme de mariage (non reconnue par la loi en Belgique), qui accusent souvent les personnes auto-mariées de narcissisme, John Amodeo juge au contraire cet acte comme une forme saine de narcissisme : "Sans amour de soi, les gens dépendent des autres pour se sentir dignes et utiles".