Le masque reste encore obligatoire dans la plupart des avions malgré la consigne européenne

La recommandation venait de l’Agence européenne pour la sécurité aérienne. Le port du masque n’était, selon elle, plus nécessaire dans les avions et les aéroports européens à partir de ce lundi matin. Le message est bien passé. Beaucoup de passagers se sont présentés ce matin avec l’idée de pouvoir respirer et parler librement pendant leur vol.

Mais c’était sans compter le manque d’uniformité européenne et la liberté laissée aux compagnies de prendre leurs propres décisions. Sofia doit embarquer pour la France. Ravie de ne plus devoir porter le masque. "Je fais souvent des allers-retours et je suis bien contente de ne plus devoir porter le masque aujourd’hui", dit-elle. Pareil pour une bonne dizaine de passagers que nous croisons et qui se sentent tous soulagés de pouvoir respirer sans obstacle.