Le masque à l’école diminue-t-il réellement la transmission : que disent les études sur le sujet ?

Il y a très peu de consensus scientifique en général sur le Covid-19, par rapport à d’autres maladies. C’est dû à deux facteurs essentiels et liés : son apparition est récente, et les connaissances évoluent. On peut ainsi avoir des scientifiques compétents tirant des conclusions différentes des premières données en leur disposition, et changeant d’avis avec le temps. Pour avoir un consensus scientifique parfait, il faut en général du temps et beaucoup de recul sur les observations.

Sur l’efficacité des mesures prises pour enrayer la transmission de l’épidémie, c’est encore plus vrai : pour qu’une conclusion scientifique soit sans appel, il faut que les observations se déroulent dans des contextes rigoureusement identiques, et pouvoir ne changer qu’un seul paramètre. Dans la réalité, c’est tout à fait impossible, et ce que font les chercheurs, c’est de comparer les situations les plus semblables, tout en essayant de diminuer les biais.

Pour le port du masque, en particulier, il est par exemple vain de comparer des situations où l’incidence de départ (la circulation réelle) est très différente par exemple.

►►► Pour ou contre le port du masque pour les enfants ? Question à deux experts et arguments scientifiques

Il faut donc différencier deux concepts différents : le port du masque en tant que tel et l’OBLIGATION du port du masque.

Etant donné ce qu’on sait aujourd’hui sur la transmission du coronavirus, et en particulier sa diffusion par aérosol (ou micro-gouttelettes) il y a un consensus scientifique important sur le bénéfice POTENTIEL apporté par le port du masque : de nombreuses études en laboratoire ont montré qu’il peut atténuer la diffusion, tout comme retenir en partie les gouttelettes contenant du virus.

Il y a déjà moins d’unanimité sur la MESURE (ce que dans les études on appelle NPI’s pour Non Pharmatical Interventions) d’obligation du port du masque. Son efficacité peut en effet dépendre de nombreux facteurs :

la façon dont la mesure est respectée (et son éventuel contrôle) : une mesure non ou mal appliquée a fatalement peu ou pas d’impact.

: une mesure non ou mal appliquée a fatalement peu ou pas d’impact. les lieux où elle est d’application : quasiment aucune étude ne montre par exemple de bénéfice au port du masque en extérieur, étant donné que la diffusion en aérosol s’y applique moins, les gouttelettes étant rapidement dispersées au lieu de rester en suspension.

: quasiment aucune étude ne montre par exemple de bénéfice au port du masque en extérieur, étant donné que la diffusion en aérosol s’y applique moins, les gouttelettes étant rapidement dispersées au lieu de rester en suspension. la combinaison avec d’autres facteurs : un variant plus ou moins contagieux, la politique générale de testing/isolation des positifs, le fait de multiplier les contacts, la durée de ceux-ci ont une influence sur la réduction potentielle du risque.

: un variant plus ou moins contagieux, la politique générale de testing/isolation des positifs, le fait de multiplier les contacts, la durée de ceux-ci ont une influence sur la réduction potentielle du risque. les variants plus contagieux, et qui se transmettent donc plus, même lorsqu’il y a une réelle réduction du risque

On comprendra que ces difficultés sont encore aiguisées en ce qui concerne le port du masque dans des circonstances particulières : il est en effet encore beaucoup plus difficile d’isoler cette mesure appliquée dans les écoles, par exemple, par rapport à l’ensemble des mesures. La difficulté de faire appliquer correctement la mesure aux plus basses tranches d’âge complique également la lisibilité d’une mesure appliquée de façon générale "aux élèves" ou "aux enfants".