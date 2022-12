Le Marsupilami, Spirou et les autres héros de Dupuis seront à la fête au Musée des Beaux-Arts de Charleroi le 17 et 18 décembre

Cette grande exposition est l’occasion de marquer le renouveau de ce Musée des Beaux-Arts de Charleroi, fermé depuis 2019 pour travaux. Après avoir occupé un étage du Palais des Beaux-Arts, les collections rejoignent le haut de la ville dans les anciennes Écuries Defeld. Ses 2080m2 ont été entièrement réaménagés pour accueillir les collections communales, au premier étage et un tout nouveau cycle d’expositions temporaires, au rez-de-chaussée.

Et cette collection communale est justement l’une des plus riches de Wallonie avec des œuvres de Magritte, Meunier, Pemke, Ensor et des artistes carolo renommés. Une collection permanente qui sera donc complétée par "Dupuis : La fabrique de héros. 100 ans de 9e art au Pays noir", du 17 décembre jusqu’au 30 juillet 2023.

Pour plus d’informations sur le programme du week-end inaugural de l’exposition Dupuis, ou tout simplement sur le Musée des Beaux-Arts, rendez-vous sur le site internet du Musée.

À noter que les réservations sont vivement conseillées.