Le marsupilami de Franquin dans le Bruxelles d'après-guerre avec "La Bête" de Frank Pé et Zidrou

Frank Pé reconnaît que ce petit garçon lui ressemble beaucoup. Dans ce deuxième tome, l’action se déroule à Bruxelles. Jusque dans les étages des Grands Magasins Wauquier qui abritent aujourd’hui le Centre de la bande dessinée. Il ne cache pas qu’il a souhaité situer l’histoire de La bête en 1954 et 1955 pour raviver ses souvenirs d’enfance et le Bruxelles d’après-guerre.

"Je voulais travailler sur ces images de Bruxelles, aux pavés mouillés, aux grands bâtiments néoclassiques noircis. Ce Bruxelles qui s’éveillait de la guerre et qui n’était pas encore moderne, l’exposition 58 allait arriver mais quelques années plus tard. Ce sont mes plus vieux souvenirs de gamin. J’ai guidé l’histoire pour que l’on aille dans ces souvenirs-là, ce que Zidrou (le scénariste) a parfaitement suivi. C’est un plaisir nostalgique. Quand on dessine quelque chose qui nous touche profondément, c’est valable pour tous les arts, le lecteur le ressent, et quand on est dans la vérité, il n’y a rien de tel pour raconter une histoire".