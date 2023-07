Le Maroc remporte la CAN U23 avec quatre joueurs de Pro League

Le Maroc a remporté samedi soir la Coupe d’Afrique des Nations pour les moins de 23 ans après sa victoire 2-1 après prolongations contre l’Égypte. Les jeunes Lions de l’Atlas ont pu compter sur la présence de quatre joueurs de Jupiler Pro League avec Bilal El Khannouss (Genk), Oussama El Azzouzi (Union), Mehdi Boukamir (Charleroi) et Zakaria El Ouahdi (RWDM).

Rapidement menés au score par un but de Mahmoud Saber (10e), les Marocains ont égalisé en fin de première période via Yanis Bagraoui (37e), sur un assist d’El Khannouss. Oussama Targhalline a lui inscrit le but de la victoire en prolongations (105e+3). El Ouahdi a été remplacé à la 58e minute, El Khannouss dans les arrêts de jeu de la seconde période (90e+2) et El Azzouzi durant la première prolongation (97e). Boukamir a lui joué toute la rencontre. L’ancien joueur de La Gantoise Ibrahim Salah, désormais actif à Rennes, est monté au jeu dans les arrêts de jeu. Elias Mago, le gardien des U23 du Standard, est lui resté sur le banc. Ismael Saibari (PSV), passé par les centres de formation de Genk et Anderlecht, et Benjamin Bouchouari (Saint-Etienne), passé aussi par Anderlecht et Genk, ont également participé au sacre du Maroc, entraîné par Issame Charai, ancien adjoint de Marc Brys à Oud-Heverlee Louvain. Le Maroc et l’Égypte ont également validé leur ticket pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.