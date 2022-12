Le Maroc premier pays africain en demi-finales de la Coupe du monde

Le Maroc est en demi-finales de la Coupe du monde ! En battant le Portugal, le pays africain est devenu le premier représentant de tout le continent à atteindre le dernier carré lors du tournoi planétaire.

Énorme, historique, exceptionnel. Après avoir surpris l’Espagne, l’équipe de Walid Regragui a sorti le Portugal pour atteindre les demi-finales de la Coupe du monde. Quatrième représentant du continent en quarts de finale, le Maroc clôture officiellement la série noire après les trois échecs africains à ce stade de la compétition.

À chaque fois, ces quarts de finale avaient donné un goût très amer pour l’Afrique. En 1990, le Cameroun avait forcé l’Angleterre à jouer les prolongations avant de flancher. Bis repetitita pour le Sénégal en 2002 face à la Turquie. En 2010, ça a même été un vrai traumatisme pour le Ghana face à l’Uruguay. Après le penalty manqué par Asamoah Gyan à la toute dernière minute de jeu, le Ghana n’avait pas réussi à s’en relever et s’était incliné lors de la terrible séance de tirs au but.

Tout ceci appartient désormais au passé. En réalisant une performance que personne n’avait prévue, le Maroc a confirmé que le football africain était bel et bien un football de très haut niveau. Et encore, le parcours marocain n’est pas fini. Et s’ils allaient décrocher la plus belle étoile ? Plus rien ne semble impossible pour eux.