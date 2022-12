Le Maroc peut-il gagner la Coupe du monde ?

Il a quelques stars mais pas beaucoup : Hakimi (PSG), Zyiech (Chelsea) et Bounou (FC Séville). Pour le reste, c’est surtout un collectif qui se sublime et devient plus fort de tour en tour, avec des joueurs de D2 anglaise ou italienne. On a même un joueur du championnat belge avec Sélim Amallah. Ajoutez le coach qui déclare être en mission, l’engouement populaire et tout le monde arabe qui prend parti pour le Maroc au Qatar.

Pour autant, est-ce qu’ils peuvent aller au bout ? Ils ne sont pas favoris parmi les équipes restantes, contrairement à la France qui est la meilleure équipe des quatre et leur adversaire en demi-finale. Mais vu ce qu’a montré le Maroc jusqu’ici, rien ne sera gagné d’avance pour les Français.