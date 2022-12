Le Maroc ferme ses frontières aux voyageurs venant de Chine

Le Maroc a annoncé samedi interdire l’entrée sur son territoire des voyageurs en provenance de Chine à partir du 3 janvier "afin d’éviter une nouvelle vague de contaminations" au coronavirus.

"Les autorités marocaines ont décidé d’interdire l’accès au territoire du royaume du Maroc à tous les voyageurs, quelle que soit leur nationalité, en provenance de la République Populaire de Chine", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L’interdiction entrera en vigueur "à partir du 3 janvier et jusqu’à nouvel ordre", précise la même source. Une décision prise "à la lumière de l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19 en Chine", et "afin d’éviter une nouvelle vague de contaminations au Maroc et toutes ses conséquences", explique le ministère.