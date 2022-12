Le Maroc en quarts de finale, le visionnaire Sofiane Boufal l’avait prédit…

Le Maroc l’a fait. Alors que personne ne donnait cher de la peau des Lions de l’Atlas avant d’affronter l’Espagne, les Marocains ont réussi un véritable exploit et se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Une qualification historique pour le Maroc qui a atteint ce stade de la compétition pour la première fois de son histoire. Une surprise ? Pas pour tout le monde…

Dans une équipe marocaine plutôt tournée vers la défense, Sofiane Boufal fait office de détonateur avec ses accélérations et ses dribbles incessants. Demandez plutôt à Marcos Llorente, humilié par l’ailier gauche d’Angers lors de la rencontre entre le Maroc et l’Espagne.

Pour Sofiane Boufal, cette qualification pour les quarts de finale n’a rien de surprenant. Il l’avait en tout cas prédit en septembre dernier, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux : "Vous allez penser que je suis fou. Mais je pense que si on passe les poules, on va aller en quarts de finale et on sera la surprise. Tu te rappelles du Ghana en 2010 (défaite en quarts face à l’Uruguay, ndlr) ? On va faire comme eux !".

Reste à voir ce que Boufal a prédit pour le choc face au Portugal, largement vainqueur de la Suisse mardi (6-1).