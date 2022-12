Le Maroc devra s’en inspirer : L’Angleterre a presque réussi son pari de tenir Mbappé

Intenable lors des trois rencontres où il était titulaire (excepté donc face à la Tunisie), Mbappé était attendu face à l’Angleterre. L’attaquant du PSG a presque été muselé. Mais il a quand même réussi à se démarquer, notamment sur le premier but français.

Le plan anglais était clair. Il fallait empêcher Kylian Mpappé d’accélérer pour faire la différence chez les Bleus. Et ça a presque marché. Car il a fallu attendre la 2e période pour voir le joueur du PSG adresser un centre tendu. Kylian n’en a d’ailleurs adressé que deux sur l’ensemble de la rencontre.

Néanmoins, Mbappé a quand même réussi un éclair en première mi-temps. Lors d’un des rares moments où Kyle Walker n’est pas revenu défendre, le prodige de Bondy a déstabilisé tout le bloc british avant qu’Aurélien Tchouaméni ne fasse 0-1.

En demi-finale, il faudra cependant faire mieux. Car face aux Anglais, Mbappé n’a touché que 40 ballons et adressé 27 passes, le 2e plus faible total derrière Olivier Giroud. Et puis, le joueur du PSG est le joueur de champ qui a le moins couru (8,48 km).

Seule satisfaction par rapport à ses trois premiers matches comme titulaire, Mbappé a été dans ses standards au niveau de ses courses à haute intensité (81) et ses sprints (43).

Face à Hakimi, son pote, il faudra toutefois trouver des solutions. Ça tombe bien, face à l’Angleterre, on a vu que la France pouvait aussi compter sur d’autres grands joueurs. A commencer par Antoine Griezmann. Le casse-tête tactique débute ce dimanche pour Walid Regragui. Le T1 marocain aura certainement son idée lors de la demi-finale qui se jouera ce mercredi à 20h00.