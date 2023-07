Le Maroc assommé par l’Allemagne pour ses débuts à la Coupe du monde féminine (6-0)

La marche était trop haute pour le Maroc (FIFA 72) contre l’Allemagne (FIFA 2) dans la toute première rencontre de son histoire dans un mondial féminin. Les Marocaines se sont inclinées 6-0 face aux doubles championnes du monde allemandes. Dépassées dans tous les secteurs de jeu, et avec une gardienne peu à son affaire ce lundi, les Lionnes de l’Atlas ont rendu la tâche un peu trop facile aux Allemandes qui n’avaient pas besoin de cela.

Alexandra Popp a d’abord claqué un très beau doublé de la tête, avant le 3-0 signé Klara Buhl. Le quatrième but est un autobut assez gag puisque, et l’assist et la finition sont signés de la patte de deux joueuses marocaines. Le cinquième et but est, lui aussi, un autogoal. Pour le dernier, les joueuses allemandes étaient beaucoup trop rapides pour leurs adversaires et Lea Schuller en a profité pour faire 6-0.

Avec ce premier match au score fleuve dans ce Mondial, les Allemandes prennent la tête du groupe H avec trois unités. La deuxième rencontre de ce groupe opposera la Corée du Sud à la Colombie ce mardi.