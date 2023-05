Le marketing peut-il sauver le monde ? "Pas tout seul"

Aujourd’hui, notamment à cause d’un marketing prédateur, presque militaire (on parle tout de même de "conquête de marché", de "cible", etc.), la consommation par personne est trois fois plus élevée qu’en 1960. Et cette généralisation de la consommation de masse engendre des impacts environnementaux de plus en plus lourds. 60 à 70% de notre empreinte carbone est liée à notre consommation individuelle. "Cela, si l’on fait le calcul total, c’est-à-dire en ajoutant l’impact sur lequel le consommateur a peu de prise, comme la manière dont ses aliments sont produits par exemple."

Selon une étude réalisée par le cabinet français Carbone, un changement de comportement individuel significatif (devenir végétarien, privilégier le vélo, etc.) permettrait de réduire de 25% notre empreinte carbone. Les citoyens ont donc un rôle à jouer, en modifiant leurs habitudes. Et dans le même temps, les entreprises, en choisissant les produits qu’elles mettent sur le marché, ont une influence énorme. "C’est là qu’elles peuvent avoir un impact positif, en adoptant de nouveaux modèles plus vertueux, tournés vers le développement durable, vers l’économie circulaire, etc. Et même à l’extrême, inciter les gens à moins consommer. Ça paraît antinomique, mais c’est vers ça qu’il faut aller."

La fameuse campagne de Patagonia "Don’t buy this jacket" est en ce sens assez révolutionnaire puisqu’elle incite à plus de sobriété, à une réduction de notre consommation matérielle. Et finalement, n’est-ce pas plus désirable ? "Ne vaut-il pas mieux acheter moins de Coca-Cola pour acheter plus de produits culturels ? Lâcher son SUV pour aller plus souvent au théâtre ? C’est aussi de l’économie."