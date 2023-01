Le mariage homosexuel en Belgique fête ses 20 ans : il représentait 3% de l’ensemble des mariages en 2021

S’unir par les liens du mariage lorsque l’on forme un couple homosexuel en Belgique, c’est possible depuis maintenant vingt ans. Mais pouvoir marcher en direction de sa moitié au son de la marche nuptiale ne s'est pas fait en un jour.

Et oui, si la Belgique n’a jamais réprimé les relations homosexuelles entre majeurs, elle n’a pas non plus directement accepté le mariage gay. Dans les années 1990, les voix commencent à s’élever : la population concernée veut pouvoir bénéficier des mêmes droits que les couples hétérosexuels. "C’est surtout avec l’apparition de l’épidémie de sida que les luttes homosexuelles se sont répandues", nous explique David Paternotte, chargé de cours en sociologie à l’ULB. "En cas de décès, la famille de la victime reprenait tous ses effets personnels et le partenaire se retrouvait sans rien. C’est dans ce contexte que les gens ont pris conscience de l’importance du mariage."

Les choses évoluent positivement dès 1998. À l’époque, la Belgique valide la proposition de loi concernant le statut de "cohabitation légale" et rend la loi effective le 1er janvier 2000. Ce statut confère entre autres à toute personne – pour autant qu’elle ne soit pas mariée, qu’elle ne cohabite pas déjà légalement avec quelqu’un et qu’elle entre dans les conditions juridiques – le droit d’habiter avec sa moitié sans que son orientation sexuelle n’intervienne dans la protection juridique. Pour la communauté homosexuelle, c'est un grand pas en avant. Mais il faudra encore patienter quelques années pour égaler les couples hétérosexuels.