Le mariage des enfants est encore une réalité dans 43 États américains

Dans un autre rapport publié en février 2023 (rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Comité des droits de l’enfant exige que les États fixent à dix-huit ans l’âge légal minimum du mariage pour les filles et les garçons, avec ou sans consentement parental.

"Le mariage forcé a des conséquences particulières pour les femmes et les filles, et il présente des risques pour leur santé physique et mentale. […] Il existe un lien entre le mariage forcé et l’exploitation sexuelle, car l’accomplissement des droits conjugaux donne parfois lieu à des rapports sexuels non consentis ; dans les cas d’enfants mariés qui n’ont pas encore atteint l’âge de la maturité sexuelle, on peut parler de détournement de mineurs. Dans le cas de mariages d’enfants, la santé des filles est mise en danger par la grossesse et l’accouchement. Le risque de mortalité maternelle est plus élevé chez les filles de moins de quinze ans et les complications au cours de la grossesse ou de l’accouchement sont plus nombreuses chez les adolescentes âgées de dix à dix-neuf ans (par rapport aux femmes de vingt à vingt-quatre ans)."