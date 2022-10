Le mariage cauchemardesque de Sheila et Ringo

Voilà 60 ans que Sheila est entrée dans nos vies. Six décennies, un bail. Une longévité dans le milieu du show-business qui vaut la peine qu’on s’y attarde. C’est pourquoi Viva + consacre ce dimanche 30 octobre entre 17 et 19h (attention au passage à l’heure d’hiver), son premier "Hors-série" à la petite fille de Français moyens qui vendait des friandises sur les marchés avec ses parents.

Un focus sur les 60 ans de carrière de Sheila à grand renfort d’archives extraites de la base de la Sonuma. Viva + reviendra sur les débuts de celle qui deviendra la petite fiancée des Français et sur son ascension au niveau international. L’équipe évoquera ses multiples casquettes : le chant, la danse, le cinéma, l’écriture et l’animation télé. Mais aussi ses amours et son mariage avec Guy Bayle, alias Ringo le 13 février 1973.

Une union que son ami et confident, Claude François ne voyait pas d’un bon œil et qui pourtant lui permettra d’alimenter les pages de son magazine Podium. Ce mariage, Sheila le qualifiera avec du recul de catastrophe, de drame, de cauchemar. En cause, Claude Carrère…