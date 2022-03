Le Mardi gras va devenir un jour de congé scolaire, une bonne nouvelle pour les amateurs de carnaval

La réforme des rythmes scolaires va être débattue ce mardi en Commission éducation du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avant le vote dans deux semaines. Une réforme décidée par le gouvernement et qui doit entrer en vigueur lors de la prochaine rentrée scolaire. Le nouveau rythme prévoit une alternance de 6 à 8 semaines de cours suivis de 2 semaines de congés, avec une rentrée des classes qui aura lieu cette année le 29 août.

Cette réforme prévoit aussi que le Mardi gras sera désormais un jour de congé scolaire, même s'il ne tombe pas pendant les vacances de détente (vacances de carnaval). Une excellente nouvelle pour les communes qui organisent des festivités carnavalesques. "Certains bourgmestres, ceux de Malmedy et de Waimes notamment, étaient tracassés par cette réforme des rythmes scolaires, étant donné que le Mardi gras n'allait plus automatiquement tomber dans cette période de vacances de détente", précise Stéphanie Cortisse, députée MR verviétoise au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et membre de cette Commission éducation. "Ces carnavals sont des festivités locales, c'est un patrimoine culturel à préserver. On a d'ailleurs vu l'émotion provoquée par la suppression de ces événements durant la crise sanitaire. Voilà donc enfin une bonne nouvelle"

Le Mardi gras désormais jour de congé scolaire, une mesure qui n'aura pas d'impact l'an prochain mais bien en 2024 car il tombera effectivement en dehors des vacances de détente.