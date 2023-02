Le Mardi gras made in Alabama et son MoonPie avec BJ Scott

Le Mardi Gras, comme tout le monde en Alabama vous le rappelle régulièrement, n’est pas né à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, mais à Mobile, en Alabama, en 1703 pour être exact.

Parmi les nombreuses traditions spécifiques qui séparent le Mardi Gras de Mobile à celui de la Nouvelle-Orléans, figure un biscuit-sandwich historique connu sous le nom de MoonPie. Il est similaire au “Melo-cake”, mais plus plat et rond. Le MoonPie a été inventé il y a 106 ans. Tout a commencé en 1917 lorsqu’un vendeur itinérant a demandé aux mineurs de la région du Kentucky quel genre de collation ils aimeraient avoir pour descendre dans les mines avec eux. Les mineurs ont parlé de chocolat, de sains biscuits à la farine Graham et d’une confiserie plutôt nouvelle, les guimauves ou marshmallow. Puis l’un d’entre eux a dit "hé, assure-toi que ce soit aussi gros que ça" et a encadré la lune montante avec ses mains. Un snack de la taille de la lune. Le vendeur a fait son rapport et la boulangerie a répondu à l’appel en proposant une délicieuse friandise nommée à juste titre gateau-lune ou MoonPie. Il était rassasiant, tenait dans leurs gamelles et les mineurs l’adoraient.