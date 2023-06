Le marché immobilier sous l’angle de l’allongement de la durée des crédits hypothécaires

Le Belge a de la chance : ses prêts hypothécaires variables sont protégés du pire. Ce qui n’est pas le cas dans d’autres pays voisins. La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Alors cette phrase remarquable de l’écrivain Sylvain Tesson pourrait sans problème s’appliquer aux Belges. Encore une fois, je ne dis pas qu’il n’y a pas de souffrance, pas de difficultés, mais à force de regarder le trou dans le pantalon, on en oublierait presque qu’il y a un pantalon.

Alors la preuve ? Pas plus tard que cette semaine, des millions de Britanniques découvrent qu’eux vivent vraiment en enfer. Alors à cause de qui ? Ou à cause de quoi ? Mais de l’inflation, elle ne retombe pas. Elle reste trop élevée en Grande Bretagne. Et donc la Banque centrale d’Angleterre a durci cette semaine pour la 13ᵉ fois d’affilée ses taux d’intérêt. Résultat le coût du crédit hypothécaire est au plus haut depuis quinze ans. Et alors ? En Belgique, c’est à peu près la même chose, non ? Pas du tout, car en Grande-Bretagne, comme dans d’autres pays comme l’Espagne, la Suède, l’Italie ou encore la Grèce, des pays où on va aller cet été, la majorité des ménages empruntent à taux variable. Et quand les taux augmentent, comme c’est le cas actuellement, régulièrement et vite, la hausse de la mensualité, elle fait très mal. En Grande-Bretagne, 1,4 million de foyers britanniques risquent de perdre 20% de leur pouvoir d’achat à cause de la seule hausse du coût des crédits immobiliers. Comme le montrent plusieurs enquêtes sur place, la classe moyenne britanniques, rogne sur toutes les dépenses discrétionnaires. Pire encore, pas mal de ménages doivent recourir au crédit à la consommation pour faire face à la hausse de leurs mensualités. Notre pays, comme la France d’ailleurs, protège mieux ses citoyens.