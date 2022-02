Le marché immobilier en province de Namur poursuit sa croissance

L’activité immobilière a fortement augmenté en province de Namur en 2021. Une hausse de 17,6%, selon le bilan dressé jeudi par la fédération royale du notariat belge (Fednot). Il s’agit de la deuxième plus forte progression en Wallonie, derrière la province du Luxembourg (+21,2%), et devant les provinces de Liège (+13,1%), du Hainaut (+12,4%) et du Brabant Wallon (+9,2%). Cette augmentation confirme les tendances observées ces dernières années.

En province de Namur, le prix moyen des maisons a augmenté de 7,5%. En moyenne, il faut y débourser 215.000 euros pour acquérir un bien, ce qui est supérieur à la moyenne wallonne qui est de 192.000 euros. Le prix des maisons varie en fonction des communes. Les plus chères se trouvent à proximité de la ville de Namur, autour des axes autoroutiers E411 et E42. Dans l’arrondissement de Namur, le top 3 des communes où l’immobilier est le plus élevé est constitué de La Bruyère (312.500 euros), d’Eghezée (297.500 euros) et de Profondeville (285.000 euros).

Le prix des appartements augmente lui aussi (+3,2%, 172.000 euros), tout comme les terrains à bâtir (+7,7%, 70.000 euros). Quant au prix des garages, il stagne autour de 26.000 euros, contre 25.000 euros sur l’ensemble de la Belgique.