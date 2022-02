Le marché immobilier en augmentation : + 15% en cinq ans pour les maisons en Province de Liège

Les maisons se sont globalement bien vendues en 2021 et les notaires s’en félicitent. Leur prix a aussi augmenté : leur valeur a pris 15% sur les cinq dernières années, hors inflation. En Wallonie, l’augmentation nette est de 3,2% l’année dernière et de 13% en cinq ans. "Cette augmentation est linéaire et raisonnable" tempère le notaire Renaud Grégoire qui ne pense pas "qu’on puisse parler de bulle immobilière". Le notaire verviétois Chauvin est sur la même longueur d’onde : à part certaines années où il a constaté un tassement, il a toujours vu la valeur des maisons augmenter de cette manière.

En Province de Liège, le prix médian d’une maison est de 195.000 euros. Le prix médian n’est pas le prix moyen. C’est le prix du milieu du marché. La moitié des maisons sont plus chères, l’autre moitié moins chères. Calculer de cette manière, expliquent les notaires, permet d’éviter les distorsions dues à des opérations rares mais exceptionnellement coûteuses ou bon marché. On exclut du calcul les fermes, les maisons de rapport et les maisons de grand luxe. "On se base sur les 2, 3 et 4 façades" précise le notaire Chauvin.

Le prix médian d’une maison est de 192.000 Euros en Région wallonne. La Province de Liège est donc légèrement au-dessus. Il y a d’importantes disparités entre les arrondissements de Liège, Huy-Waremme et Verviers. "Waremme a, comme chaque année, les prix les plus élevés, à cause de la Flandre proche où les maisons sont nettement plus chères, à cause de la Province de Namur voisine où le prix médian est de 215.000 euros. Dans l’arrondissement de Waremme, on est à 235.000 euros de prix médian. A Liège, c’est 180.000 euros. A Huy, 215.000 euros. A Verviers 208.000 euros.

L’augmentation inflation comprise à Liège est de 2,9% – quasiment stable hors inflation – à Waremme, l’augmentation est de 6,8%, 77,5% à Huy et à Verviers 12,4%. L’augmentation est donc plus forte dans l’arrondissement de Verviers." Le notaire Renaud Chauvin précise que le rapport sur le marché de l’immobilier en 2021 ne montre pas encore d’effet "inondations" dans l’arrondissement de Verviers. C’est trop tôt explique-t-il. Les sinistrés n’avaient pas encore reçu leurs indemnités. Mais il voit maintenant des maisons dégradées se vendre en l’état beaucoup moins cher, sous les 100.000 euros, dans les communes sinistrées de la vallée de la Vesdre.