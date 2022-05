Le marché gratuit, une initiative environnementale et solidaire

Pour y arriver, le groupement met en place des projets citoyens concrets, locaux et conviviaux comme des repair cafés, un potager utbain, des ateliers solidaires et des marchés gratuits.

Le concept est tout simple. On s’y rend avec ce dont on n’a plus besoin (ou les mains vides… c’est possible aussi !), on laisse ce qui ne nous intéresse plus et on repart avec ce qui nous plaît.

Ces marchés sont ouverts à tous. Ce sont "des lieux de rassemblement, de partage d’idées, de prise d’initiative et de rencontre," expliquent les organisateurs.