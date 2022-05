Le marché du terroir “C’est bon, c’est Wallon” au WEX

Avis à tous les gourmets friands de bonne chair, au WEX à Marche-en-Famenne les 21 et 22 mai se déroulera un événement à ne pas louper pour s’en mettre plein les babines : C’est bon, c’est Wallon. Un marché du terroir exclusivement consacré aux artisans et agriculteurs de chez nous !

Voici l’occasion parfaite de savourer de délicieux produits de bouche mitonnés par des producteurs issus des 4 coins de la Wallonie ! Plus de 120 exposants vous feront déguster avec fierté le fruit de leur travail. Toutes les envies gourmandes seront comblées : miel fondant, fromages affinés, ou encore savoureuses charcuterie, et bien évidemment pour arroser tout ça : bières et autres Gin 100% wallons ! C’est aussi l’opportunité de rencontrer et de soutenir, ces artisans, qui, chaque jour, s’attachent à révéler les saveurs et l’authenticité de notre terroir.