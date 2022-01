Le marché du livre a connu un réel succès en 2021

Les librairies ont en moyenne progressé de 14,4% sur les 12 mois de 2021, contre 22,7% pour le circuit des grandes surfaces culturelles, chaines de librairie et sites de vente en ligne et 1,5% pour les grandes surfaces alimentaires.

Il ressort par ailleurs des chiffres que la croissance du marché du livre est soutenue par cinq genres éditoriaux : beaux-arts (+35,7%), BD (+35,1%), sciences humaines et techniques (+26,2%), loisirs et vie pratique (+22,2%) et histoire (+19,3%).