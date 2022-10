Le marché des voitures d'occasion continue de baisser pour le huitième mois consécutif

Selon Filip Rylant, la situation est exacerbée par la faible offre de voitures récentes d'occasion à faible kilométrage, ce qui maintient les prix élevés dans ce segment. En revanche, le marché des voitures de particuliers neuves semble connaître un renouveau et a enregistré une hausse en septembre pour le deuxième mois consécutif, selon les chiffres de la Febiac.

Volkswagen en tête

Volkswagen a de nouveau été la marque la plus vendue parmi les voitures de particuliers d'occasion en septembre, suivie respectivement par BMW, Opel, Peugeot et Mercedes. Les modèles les plus populaires en septembre étaient à nouveau la VW Golf (2402 unités) et la VW Polo (1866), suivies de la BMW Série 3 (1422), de la Ford Fiesta (1.266) et de la Renault Clio (1225).