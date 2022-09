Le marché de la poésie Poetik Bazar de retour à Bruxelles du 23 au 25 septembre

Le Poetik Bazar, le marché de la poésie de Bruxelles, sera de retour pour une deuxième édition du vendredi 23 au dimanche 25 septembre au BE-HERE, non loin de Tour & Taxis, annonce vendredi l’organisation. L’événement entend mettre en lumière la poésie contemporaine dans toute sa richesse.

Au programme : un salon qui rassemblera 97 maisons d’édition francophone et néerlandophone venues de Belgique, des Pays-Bas et de France, mais aussi des lectures, des rencontres avec des auteurs, des séances de dédicaces, du slam, du rap et des DJ set.

Le Poetik Bazar proposera aussi des ateliers autour de l’écriture rap, de la poésie en langue arabe, du pliage d’origami ou encore de la risographie (mélange entre impression numérique et sérigraphie, ndlr).