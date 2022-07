Le marché de la moto d'occasion en recul de 10% au premier semestre

Les immatriculations de motos d'occasion ont reculé de plus de 10% au premier semestre par rapport à la même période l'an dernier, 41.568 deux-roues ayant été vendus entre janvier et juin 2022. Le recul est moins important dans le segment neuf, mais affiche tout de même 6,1%, à 14.822 motos, selon des chiffres diffusés lundi par la fédération de la mobilité Traxio.

La Flandre reste le plus grand marché (56,6%) mais perd 11,7% comparé à l'an passé. La Wallonie représente 36,4% du marché et présente un recul moins prononcé (-6,1%), tandis que Bruxelles, un plus petit marché (7%), parvient à limiter les pertes à 5%. Honda, Yamaha, BMW, Suzuki et Kawasaki demeurent les marques les plus populaires en seconde main.