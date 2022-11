Le marché de la fleur de sel

On a tous entendu " et à la fin, ajouter quelques grains de fleur de sel " On peut juste retenir quand même que c’est :

Des cristaux de sel à 97% + autres minéraux (magnésium)

Qui se forment en surface des marais salants avec l’action du soleil et du vent

De manière naturelle

Quand on est producteur de fleur de sel, ça ne fait jamais que 10% de la production maximum. Mais attention, elle représente 50% du revenu, donc, c’est du boulot, mais ça rapporte bien.

Le marché et les prix

Regardons un peu ce que nous offre le marché et combien ça coûte

Fleur de sel de Camargue à 35.50 le kilo Elle est à l’origine de la guerre de la fleur de sel

Car la fleur de sel de Guérande – qui bénéficie d’une IGP – qui définit exactement comment qu’on peut la faire elle s’est opposée à ce qu’une IGP soit donnée à la fleur de sel de Camargue en disant " c’est pas de la vraie " et pour le moment Guérande a gagné

Extrait du cahier des Charges Fleur de sel de Guérande IGP

La fleur de sel de Guérande est constituée de cristaux légers, fins et friables qui se forment à la surface de la saumure des œillets* des salines productives en sel gris, sous l’influence de conditions climatiques favorables : vent et soleil. Elle se teinte parfois d’une légère couleur rosée due à la présence d’une algue microscopique (Dunaliella salina) et d’une flore bactérienne halophile. Cette couleur disparaît pendant l’égouttage naturel de la fleur de sel. Elle était autrefois connue également sous le nom de " sel menu "

Fleur de sel " tout court " Marsel 31.92 le kilo

Fleur de sel de Guérande (Delhaize) 30.00 euros le kilo

Fleur de sel de Guérande le guérandais 52.00. euros le kilo

Terres blanches Fleur de sel de Guérande À 205 !! euros du kilo

Donc please, regardez vraiment les prix au kilo car c’est payé environ 4 euros le kilo au producteur

utilisation et verdict

Allez, on utilise ça mais avec parcimonie !!

Sur des st-jacques