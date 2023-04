Le marché de l’art se porte bien et a atteint 67,8 milliards de dollars en 2022

Noah Horowitz, directeur général d’Art Basel, qui organise l’une des plus grandes foires d’art contemporain au monde et s’est aussi installé à Paris depuis l’année dernière, note que du côté de l’art numérique, les choses progressent également malgré "l’hiver crypto", la chute brutale des cryptomonnaies qui stimulait ce segment.

La popularité de l’art numérique, cinématographique et vidéo a considérablement augmenté, passant de 1% des ventes en 2021 à 5% l’année dernière

note-t-il.

L’art numérique soutenu par les NFT (ces certificats d’authenticité numérique pour des contenus en ligne qui ont connu un engouement certain) "est responsable en grande partie de ce changement et montre comment le marché continue d’évoluer et de s’adapter à son époque", ponctue M. Horowitz.