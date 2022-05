Le marché de Ciney: un lieu de rencontre entre commerçants et consommateurs

Pol Plevoets cultive et vend des légumes, des plantes et des fleurs. Il est présent sur cinq marchés par semaine.

En tant que commerçant, je ne ressens pas la crise.

Pol travaille sur son point fort : "On cultive des plantes, on vient les vendre sur le marché, c’est toujours du frais. En tant que commerçant, je ne ressens pas la crise." Autre commerçant rencontré sur le marché de Ciney: Eric Lames est affûteur-rémouleur itinérant.

Les gens aiment ne plus jeter ce qui ne coupe plus.

Quatre jours par semaine, il fait les marchés où il rencontre aussi un beau succès : "Les gens aiment ne plus jeter ce qui ne coupe plus, mais bien de pouvoir récupérer et le faire fonctionner à nouveau."

Sur le marché de Ciney, il y a aussi une bonne odeur de poulets grillés. Sur le marché, on peut aussi goûter, ainsi le consommateur achète en connaissance de cause. Le marché a ses clients fidèles. Une dame nous explique : "Moi, je ne viens pas parce que c’est moins cher. Je viens pour les plantes et les fleurs." Le marché attire également des clients venus de Flandre, ils aiment bien l’ambiance des marchés wallons. Le marché de Ciney, un lieu de rencontre entre vendeurs et consommateurs, où chacun y trouve son compte.