Le marché belge du jeu vidéo pèse plus d’un demi-milliard d’euros

Ce recul n’est pas surprenant étant donné que les confinements lors de la pandémie avaient poussé beaucoup de gens vers les jeux vidéo.

"Le chiffre d’affaires durant les années corona 2020 et 2021 a été historiquement élevé pour notre secteur en raison des confinements et de la longue période d’absence d’autres formes de loisirs et de divertissement, telles que les hobbies, les visites au cinéma et les voyages. D’ailleurs, la forte croissance par rapport à 2019 peut également être attribuée à la pandémie. Pendant la crise du corona virus, de plus en plus de gens se sont mis à jouer aux jeux vidéo et notre marché s’est développé." explique David Verburgge, CEO de BelgianGames la coupole des différentes fédérations de jeux vidéo en Belgique.

La recherche a montré que le temps de jeu moyen des jeux vidéo en Europe a atteint un pic pendant les périodes les plus difficiles de la pandémie, mais qu’il s’est rapidement normalisé après l’assouplissement de certaines mesures.