Le marché belge de l’e-commerce a grimpé de 33% l’an dernier, atteignant 11,7 milliards

Fin 2021, il y avait 56.642 boutiques en ligne, soit 17,5% de plus qu’un an auparavant. Les nouveaux arrivants se trouvent principalement dans les segments micros et petits du marché. Ensemble, ils représentent 97% du nombre total de webshops belges.

Sans surprise, ce sont les moyennes et grandes boutiques, au nombre de 1455, qui réalisent la plus grande part du chiffre d’affaires du commerce électronique. Elles représentent 84% du volume des transactions, soit 9,8 milliards d’euros. Les acheteurs en ligne étrangers, principalement français et néerlandais, retrouvent par ailleurs progressivement le chemin des boutiques en ligne belges.

En raison de la crise, ce chiffre était tombé à 15%, mais est à présent remonté à 21%. Enfin, 73% de tous les achats en ligne sont payés par carte de débit (dont 84% via Bancontact) et 20% avec une carte de crédit. Les "nouveaux" modes de paiement (chèques-repas, éco-chèques, Google Pay et le "post-paiement") ne représentent encore qu’une très faible part de marché.