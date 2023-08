Le marché automobile belge est-il inondé de voitures chinoises ?

Pour autant, les exportations massives de véhicules chinois doivent être relativisées, notamment sur le marché belge.

Actuellement le marché de l’automobile belge comptabilise seize marques chinoises (Aiways, BAIC, Bestune, BYD, DFSK, JAC, LEVC, Lynk & Co, Maxus, MG, Nio, Polestar, Seres, SWM, XPeng, Zeekr) et trois marques européennes sous giron chinois du groupe Geely, note le Moniteur Automobile.

La plus répandue dans notre pays est MG. Au premier semestre, 2276 voitures MG ont été immatriculées. "Et ce ne sont pas les autres marques qui comblent l’écart", note David Leclercq en commentant les derniers chiffres de la FEBIAC : "Polestar a vendu 1072 unités, Lynk & Co 1017 tandis que la place occupée par BYD, Aiways, DFSK ou encore Maxus, Seres et FAW est plus que symbolique", ajoute-t-il sur Gocar.be.