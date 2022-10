"Le Marathon de la Propreté" fait la chasse aux incivilités et cela peut coûter cher

Nos déchets doivent être jetés dans les endroits appropriés ! Les policiers surveillent. Après le marathon de la vitesse, place à celui de la propreté jusqu’à vendredi. Avec les agents constatateurs, ils traquent, par exemple, les dépôts clandestins. Nous avons suivi une équipe dans la région de Hannut.

Un dépôt clandestin, près du cimetière

Thomas Goyen est agent constatateur à la Ville de Hannut. Des habitants du village de Lens-Saint-Remy lui ont signalé l’existence d’un dépôt clandestin près du cimetière. Thomas Goyen explique : "Les dépôts clandestins, c’est journalier. Moi, je pars quasiment tous les jours de la semaine sur des signalements, ou de citoyens, ou de nos services à nous. Ce sont principalement des déchets ménagers, des sacs-poubelles avec les déchets de tous les jours, des sacs PMC, des déchets verts, beaucoup, des tontes, des déchets de taille d’arbre. On retrouve également des meubles, du petit mobilier. Un peu de tout".

Ouvriers communaux mobilisés

Jérôme Ebroin, ouvrier communal, est dépité devant l’immensité de la tâche : "J’ai fait dix kilomètres ce matin pour venir ici, et je me suis arrêté 5 fois. C’est incroyable. Il y en a partout. On rentre dans un chemin, on en trouve. On rentre dans le même chemin l’après-midi, on en retrouve des nouveaux."

Trouver l’auteur de l’incivilité

A chaque fois, l’agent constatateur tente de trouver les auteurs de ces actes d’incivisme. "Les moyens d’action sont principalement la fouille systématique des dépôts signalés par les riverains et par nos services. Nous avons également la possibilité d’utiliser des caméras de surveillance. Actuellement, nous avons fait un appel d’offres pour pouvoir avoir des caméras plus performantes afin de nous aider dans la recherche des auteurs, notamment en ce qui concerne les plaques d’immatriculation des véhicules".

La Police surveille aussi

La police locale Hesbaye Ouest travaille en étroite collaboration avec les agents constatateurs. Robert Lange, inspecteur de Police, explique : "La réaction de la police, ce sont des passages, des permanences mobiles, ainsi que des inspecteurs de quartier aux endroits critiques qui posent problème afin de pouvoir prendre en flagrant délit les auteurs pour les poursuivre devant les autorités compétentes".

Sensibiliser et sanctionner

L’objectif du "Marathon de la Propreté" est de sensibiliser la population et de lui rappeler qu’il existe des sanctions. Youri Sloutzky, conseiller à l’asbl "Be WaPP", explique : "Mettre des déchets près d’une bulle à verre, c’est au moins 200 euros, plus d’éventuels frais d’enlèvement, donc ça peut se chiffrer à plusieurs centaines d’euros. Et il n’y a pas que ce type d’incivilités. Jeter un mégot, un paquet de cigarettes ou une canette par terre, c’est au moins 200 euros. Ne l’oubliez pas !"

Le "Marathon de la Propreté" se termine vendredi prochain. Quelque soit l’âge, petits et grands, peuvent faire des efforts.