Le marathon de gaming caritatif TVG7 permet de récolter 350.000 euros en faveur d'Amnesty

La septième édition de l'événement caritatif TeleVideoGames (TVG7) a permis au collectif Les Players du Dimanche de récolter 350.000 euros en faveur d'Amnesty International, annonce lundi l'organisation de défense des droits humains dans un communiqué.

Retransmis en direct via la plateforme Twitch, le TVG7 a rassemblé 45 gameuses et gameurs francophones provenant de différentes régions du monde pour un marathon de 75 heures qui s'est tenu à Bruxelles, à l'hôtel Bedford, du 10 au 13 mars.

Outre la collecte de dons, le TVG7 a permis de mettre en avant diverses thématiques relatives aux droits humains avec des interventions et des interviews d'experts et de témoins. "Ainsi, les droits à la vie privée et à la liberté d'expression mis à mal par le logiciel espion Pegasus, les discriminations envers les personnes LGBTIQ+, l'impact de la crise climatique sur les droits fondamentaux et la répression de personnes dont le seul tort est de faire usage de leur droit à la liberté d'expression ont bénéficié de la grande attention générée par l'événement via la plateforme Twitch", souligne l'ONG.

L'événement a dû faire faire à de nombreuses cyberattaques, mais Les Players du Dimanche, Amnesty International et les 45 streameuses et streameurs ont témoigné de leur détermination en lançant dès le deuxième jour du TVG7 le hashtag #GameIsNotOver.

"Les streameuses et streameurs ont tenu bon face aux cyberattaques dont le TVG7 a fait l'objet et ont continué à jouer, à s'amuser et à donner tout ce qu'elles et ils ont pu. Résultat : une somme considérable a été récoltée, qui servira à financer la mission de défense des droits humains d'Amnesty International", explique le directeur de la section belge francophone d'Amnesty, Philippe Hensmans.

En 2021, le TeleVideoGames avait permis aux Players du Dimanche de récolter plus de 212.000 euros en faveur de Médecins Sans Frontières (MSF).