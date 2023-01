Le maquillage, un art qui se conjugue (officiellement) au masculin.

Plusieurs de ces personnalités sont d'ailleurs allées encore plus loin en lançant leur propre marque de beauté à destination des hommes. Harry Styles avec sa marque de cosmétiques non genrée Pleasing comprenant des soins et du maquillage, Machine Gun Kelly avec sa marque de vernis à ongles UN/DN LAQR, et Tyler, The Creator avec sa gamme de vernis et de parfums Golf Le Fleur comptent parmi les célébrités qui ont contribué à rendre le maquillage plus accessible.

Mais d'autres marques de cosmétiques, bien plus populaires encore, se succèdent désormais elles aussi pour proposer une foule de produits de make up aux hommes. Chanel, M.A.C Cosmetics ou encore CoverGirl comptent parmi les pionnières en la matière. Mais il existe aujourd'hui de nombreuses marques qui proposent du maquillage au masculin ou du maquillage pour tous. C'est le cas de la maison Dior, qui utilise sa gamme de make up classique pour mettre en beauté ses mannequins hommes sur les podiums, MMUK, War Paint For Men ou encore ALTR London. Une véritable évolution dans le secteur cosmétique bien que la plupart de ces produits ne sont pas destinés à l'un ou l'autre des deux sexes. La beauté est l'affaire de tous !