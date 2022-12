Le maquillage, presque aussi vieux que l’Humanité… et pas seulement pour la gent féminine !

Il semble que l’on puisse attribuer le retour du maquillage " au masculin " à un certain Jean-Paul Gaultier. Mais il n’a plus rien à voir avec les excentricités des siècles passés. Le maquillage de l’homme est principalement lié à des soins corporels ; il peut aussi intervenir pour dissimuler l’une ou l’autre imperfection, pour avoir un bon teint… C’est une question de soin de soi et, pour certains, l’opportunité d’une plus grande confiance en soi.