Le maquillage permanent, la nouvelle obsession des jeunes.

Les techniques de maquillage permanent sont aussi diverses que variées, avec un accent porté sur les sourcils. Le microblading (1,8 milliard de vues sur TikTok) est sans doute l'une des plus courantes puisqu'elle permet de reproduire un effet de poil via des pigments et donc de redéfinir la ligne des sourcils et de les épaissir en fonction du résultat souhaité. Le microshading offre un rendu poudré, comme si vous aviez utilisé à un simple crayon à sourcils. Plus récent, le micrograyling fonctionne sur le même principe si ce n'est qu'il s'adresse à celles et ceux qui ont une ligne naturelle plus complexe et souhaitent simplement limiter l'aspect clairsemé.

Mais le maquillage permanent est également un allié de taille pour les femmes dont le contour des lèvres s'est estompé avec le temps. Le candy lips compte parmi les techniques les plus populaires. Il permet de redessiner ce contour via un procédé de micro-pigmentation tout en ajoutant de la couleur, donc un effet plus volumineux.

Certaines y ont également recours pour corriger une éventuelle asymétrie.

Et si on veut aller encore plus loin, il est aujourd'hui possible de tracer un trait d'eyeliner, voire l'effet d'un ombre à paupières de façon permanente en quelques séances seulement, et même d'ajouter çà et là quelques taches de rousseur, la grande tendance du moment.

Attention toutefois : si le maquillage permanent s'estompe avec le temps (la durée dépend de nombreux facteurs dont l'âge ou l'exposition au soleil), mieux vaut toutefois bien réfléchir avant de passer à l'acte. C'est d'autant plus vrai pour les sourcils, dont les tendances évoluent aujourd'hui très rapidement. Les sourcils épais font par exemple l'unanimité depuis plusieurs années mais on a pu voir ces derniers mois plusieurs tentatives destinées à remettre au goût du jour les sourcils fins. N'oublions pas qu'en beauté comme en mode, les tendances se suivent mais ne se ressemblent jamais.