Le maquillage "j’ai froid", la tendance beauté de l’hiver

Tous les jeudis dans le 8/9, David Jeanmotte nous donne des conseils bien-être. Le maquillage "J’ai froid" pourrait être la tendance de maquillage la plus facile de l’hiver.

C’est une des tendances en ce moment sur TikTok. Le maquillage "J’ai froid" donnera à votre visage l’aspect rosé d’une peau balayée par le vent froid de l’hiver, et simulera le côté bonne mine, avec ses rougeurs sur les joues et son petit nez rose.

Le processus est extrêmement simple : on commence par appliquer son maquillage habituel. Ensuite vous aurez besoin de blush et de rouge à lèvres rosés. Appliquez le blush rosé en rotation sur les pommettes, ajoutez en un peu sur le bout du nez et sur le menton. Pour les yeux, vous pouvez poser des paillettes sur les paupières, voire un peu d’eye-liner et de mascara.

Une technique à utiliser pour les jeunes comme pour les personnes d’âge plus mûr.