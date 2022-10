Le manuscrit autographe du "Mépris", film culte de Jean-Luc Godard, ayant appartenu à Brigitte Bardot, va être mis en vente à Paris le 20 octobre, a annoncé la maison d’enchères Christie’s, un mois après la mort du maître de la Nouvelle Vague.

Estimé entre 120.000 et 180.000 euros, il est constitué de 59 pages à l’encre bleue et 24 pages dactylographiées, dont un grand nombre annotées et corrigées de la main du cinéaste franco-suisse.