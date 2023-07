Le manuscrit d’Aretha Franklin reconnu comme un testament valide

Un document manuscrit trouvé dans le canapé d'Aretha Franklin après sa mort en 2018 est officiellement considéré comme un testament valide, a décidé un jury du Michigan (via The Associated Press). La décision met fin à un débat de plusieurs années entre les fils de la chanteuse, qui n'étaient pas d'accord sur la façon dont les actifs de Franklin devraient être divisés.

Selon l'AP, le jury a délibéré pendant moins d'une heure avant de décider que le document - écrit par Franklin en 2014 et comportant des passages barrés, parfois illisibles - était légalement valide, bien qu'il n'ait pas été notarié ou signé en présence de témoins.

La décision met également fin à un débat sur le testament trouvé dans la maison de Franklin - il y en avait plusieurs - qui diviserait sa succession. Alors que le document de 2014 a été trouvé sous des coussins de canapé, un autre, daté de 2010, était dans une armoire fermée à clé. Deux des fils d’Aretha Franklin, Kecalf et Edward Franklin, ont plaidé en faveur du document de 2014, tandis que leur frère Ted White II s'est prononcé en faveur du premier testament, estimant que son emplacement sous clé lui conférait une plus grande importance.

Les versions 2010 et 2014 du testament de Franklin indiquent toutes deux que les quatre fils de Franklin se partageraient les revenus des droits d'auteur et des redevances musicales, mais ce dernier document - désormais officiel - donne la maison de Bloomfield Hills à Kecalf Franklin et à ses petits-enfants, et omet un passage antérieur exigeant que Kecalf et Edward "suivent des cours de commerce et obtiennent un certificat ou un diplôme" afin d'hériter des biens de leur mère.

"Je suis très, très heureux. Je voulais simplement que les souhaits de ma mère soient respectés", a déclaré Kecalf Franklin après la décision. "Nous voulons juste respirer maintenant. Ces cinq années ont été longues pour ma famille et mes enfants. "