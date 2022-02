Le Mans, Spa… Sarah Bovy sur tous les fronts en GT avec Iron Dames et Ferrari en 2022

Intégrée à l’équipe Iron Dames dans le courant de la saison 2021, Sarah Bovy, 32 ans, repart pour un triple programme en 2022. Comme en 2021, elle sera intégrée à un équipage 100% féminin avec la Suissesse Rahel Frey et la Danoise Michelle Gatting. Elles participeront au championnat du monde d’Endurance, et donc aux 24 Heures du Mans, et à l’European Le Mans Series sur une Ferrari 488 GTE. Mais aussi au GT World Challenge Europe Endurance, et donc aux 24 Heures de Spa-Francorchamps, cette fois sur une Ferrari 488 GT3.

La Bruxelloise, originaire du Condroz, a partagé sa joie et son excitation sur sa page Facebook : "Oui, c’est réel. Notre incroyable trio courra dans trois championnats incroyables cette saison. 17 week-ends de course, mes 2 courses d’endurance préférées de tous les temps avec les 24h du Mans et les 24h de Spa et mon rêve de courir aux USA avec la première manche du FIA WEC à Sebring ! Merci pour cette opportunité extraordinaire, nous allons tout donner !".

Si Sarah Bovy compte plusieurs participations aux 24 Heures de Spa, elle avait découvert les 24 Heures du Mans en août 2021, où elle avait terminé 36ème du classement général et 9ème de sa catégorie Pro-Am.