Le manque de pluie dans certaines zones d'Amazonie menace la survie des arbres de la forêt entière.

Les résultats de cette étude s'appuient sur les prévisions des experts du climat, notamment celles du GIEC, selon lesquelles les événements climatiques extrêmes (sécheresses, canicules, incendies, inondations) risquent de s'intensifier dans les années à venir si la planète continue de se réchauffer et que nous n’inversons pas la tendance climatique.

"Nous constatons que même les parties de la forêt amazonienne adaptées à la saison sèche ne survivront pas nécessairement à une nouvelle normalité climatique et le risque de basculer dans la savane ou l'absence totale d'arbres est élevé. Les conséquences pour la biodiversité seraient désastreuses mais il en va de même pour le climat local, régional et mondial", alerte Boris Sakschewski, co-auteur de l’étude et chercheur à l'Institut de Potsdam.

"Il est encore possible d’agir", pondère toutefois Ricarda Winkelmann, qui a elle aussi participé à l’étude. "Nous pouvons encore faire beaucoup pour essayer de stabiliser l’Amazonie (…) Et nous savons comment y parvenir : en protégeant la forêt tropicale de l'exploitation forestière et en réduisant rapidement les émissions de gaz à effet de serre", martèle-t-elle.