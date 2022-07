Le manque de moyens consacrés aux infirmiers a un impact direct sur la mortalité des patients aux soins intensifs

Un mauvais calcul sur le long terme?

L'étude qui vient d'être publiée montre encore que plus le budget alloué aux ressources infirmières est important, plus les durées d'hospitalisation diminuent. Pour Arnaud Bruyneel, "il est urgent d'investir dans la profession infirmière, car cela permet d’améliorer la qualité des soins, mais aussi d’économiser de l’argent à moyen et à long terme en diminuant la durée de séjour, les complications et le nombre de réadmissions à l’hôpital".

Pour cet expert, les hôpitaux et la société en général auraient donc un retour sur investissement, car cela permettrait à terme de diminuer les coûts liés à des durées d'hospitalisation plus longues et de réduire les coûts pris en charge par la sécurité sociale.

L'épineuse question des salaires

Par ailleurs, pour améliorer le ratio "patients par infirmier", l'une des clés est d'éviter que ces derniers ne quittent la profession prématurément. Or, la dernière étude du KCE montre qu'aux soins intensifs, un infirmier sur deux a l'intention d'abandonner le métier. "Plus on traîne, plus ce phénomène va s'amplifier" explique Arnaud Bruyneel. "Il est éminemment urgent de revaloriser la profession".

Dans ce contexte, la question des salaires est centrale. Avec la réforme IFIC, de nombreux infirmiers spécialisés en soins intensifs perdent de l'argent par rapport à l'ancien système. "Si je prends mon cas, comme infirmier en soins intensifs avec quinze ans d'expérience, je perds 45 000 euros sur ma carrière en entrant dans le nouveau système, alors que je ne travaille qu'à mi-temps".

Je me suis dit 'stop, je vais à la catastrophe'

Pour Thomas Persoons, ce manque de valorisation, de considération et l'intensité de la charge de travail sont des facteurs de burn-out. "Le problème, c'est que quand vous êtes en burn-out, vous faites moins bien votre boulot. Moi, j’avais des trous de mémoire sur des dosages de médicaments! Je n’en pouvais plus et je me suis dit 'stop, je vais à la catastrophe si je continue à travailler dans cet état-là' ".

Un véritable cercle vicieux difficile à briser. Pour Arnaud Bruyneel, "il faudra des années". En attendant, l'impact du manque de moyens sur la mortalité des patients est, lui, bien réel. Et désormais avéré dans les hôpitaux belges.