Le manque d'information, ultime frein à l'avènement de la mode durable.

La mode durable n'est plus une utopie. Engagés et conscients des enjeux liés à l'urgence climatique, les consommateurs se tournent doucement - mais sûrement - vers un dressing plus green. Si certains doutaient encore d'un réel passage à l'acte, force est de constater que les Européens et les Américains ont bel et bien fait une place de choix à la mode durable dans leur dressing. C'est ce que révèle une nouvelle étude menée par l'Institut Français de la Mode (IFM) et Première Vision*, qui ont interrogé pas moins de 7.000 personnes en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne et aux États-Unis.

En l'espace de trois ans, la mode durable est parvenue à s'imposer dans les habitudes d'achat des consommateurs, en Europe comme aux États-Unis. Alors qu'à peine plus de quatre Européens sur dix déclaraient avoir acheté au moins un article de mode éco-responsable en 2019, ils sont désormais près de deux tiers à avoir sauté le pas contre 58% des Américains. Mais c'est en Italie que l'attrait pour la mode durable est le plus palpable. La part de la population ayant succombé à l'achat d'au moins un article de mode éco-responsable est passée de 45% en 2019 à plus de 78% en 2022.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas (uniquement) d'achats ponctuels.

Au contraire, la mode durable semble de plus en plus peser dans le budget mode des sondés. La part des articles de mode éco-responsables représente un cinquième des dépenses mode des Américains, 30% de celles des Allemands, un tiers pour les Français et jusqu'à 45% du budget alloué aux vêtements des Italiens. Des chiffres qui tendent à démontrer que la mode durable est tout sauf une tendance éphémère, s'installant bel et bien durablement dans les habitudes et comportements des consommateurs.