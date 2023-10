Le manhwa : un lointain voisin de la BD franco-belge à prendre au sérieux

A Bruxelles, à l’occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et l’Union européenne le Centre culturel coréen a mis en place une exposition consacrée à la bande dessinée. Huit créateurs dont le champ artistique s’étend en Europe et en Corée ont ainsi été conviés à exposer leurs planches. Les œuvres se mélangent et se complètent dans une rencontre étonnante entre BD franco-belge et manhwas coréen. Si vous pouvez y découvrir le travaille splendide d’artistes talentueux, "Pop the Bubbles" est également l’occasion de découvrir une bande dessinée plus expérimentale, qui explore au-delà des limites imposées par les bulles. Côté franco-belge, vous pourrez admirer, entre autres, le travail de Martin Panchaud grand gagnant du Fauve d’or 2023 ou encore les illustrations sombres mais très évocatrices des belges Mathilde Van Gheluwe et Valentine Gallardo. Côté coréen, la bande dessinée s’éloigne des codes traditionnels du manhwa et explore le travail d’artistes expérimentaux qui ne sont malheureusement pas encore édités en francophonie. A l’exception de Silki publiée chez Dargaud.

"Pop the Bubbles, Blur the Boundaries" est l’occasion idéale pour découvrir les liens insoupçonnés entre notre patrimoine dessiné et celui de nos lointains voisins.